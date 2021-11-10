韓式餐飲集團龍頭豆府公布10月營收2.07億元，年增20.57％，月營收首次超過2億元大關，創單月新高。累計前10月營收13.99億元，年減4.54％。豆府表示，10月因疫情穩定，政府放寬內用相關規定，再加上振興五倍券的助益，無論是百貨賣場或地方政府也同步加碼，全台各地重現報復性消費，帶動疫情後的一波消費熱潮。

豆府於11月10日董事會通過第3季財務報告，受疫情影響，第三季營收3.70億元，年減29.05％；稅後淨利18萬元，每股盈餘0.03元，於疫情下仍維持小幅獲利。累積前三季營收11.89億元，年減8.13％ ；稅後淨利6632萬元，每股盈餘2.93元。

豆府在10月推出的「豆府為你加碼8倍回饋金」及「不限消費方式滿額即送10道超人氣料理」等活動，獲得消費者熱烈的回響；在超商通路上，10月中推出的涓豆腐明星產品─「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包，2周內即銷售8000包，而最受歡迎的「韓式泡菜」，2周即飆出14000瓶的好成績，為10月份營收成長帶來強助攻，在疫情後的消費熱潮，豆府積極搶市，10月份營收亮眼，月營收首次突破兩億元大關。

豆府目前總店數為61間，預計年底前會再新展一間涓豆腐。11月正值豆府餐飲集團13年周年慶，特別推出「辛奇大廚到你家」活動，以及適逢秋季食補節氣推出的「買人蔘雞送5折人蔘雞兌換券」等活動，預期將為11月業績帶來助益。