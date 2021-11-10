高雄客庄保有質純的客家人文與景觀風情，包括藍染等客家文。(高雄市客委會提供／林雅惠傳真)

高雄市推動後疫情時代經濟振興，推出「客庄券加碼高雄券」活動，民眾只要到美濃、六龜、甲仙、杉林等客庄區消費客庄券500元即可獲得高雄券100元，還有機會抽iPhone13及3份千元福袋，讓您的客庄券UP！

高雄市政府客家事務委員會表示，「客庄券加碼高雄券」活動優惠獎不完，包括消費者可持該發票或收據至美濃客家文物館免費入館參觀、DIY體驗及摸彩，每月抽出1台iPhone13及3份千元福袋等。

客委會指出，高雄客庄保有質純的客家人文與景觀風情，物產豐饒，有著名的米其林三星米「高雄147」、彩色粄條、野蓮、橙蜜蕃茄、白玉苦瓜、金煌芒果、蓮霧、山茶、紙傘、葫蘆雕刻、陶藝、藍染等豐富多元的農特產及手工藝品，也有許多具特色的優質民宿、villa、溫泉會館、度假山莊等。

尤其最近天氣微涼，民眾可先到六龜泡完溫泉再到甲仙吃芋粿，或11至12月到美濃參加客庄12大節慶客家婚禮，或到田裡採白玉蘿蔔、參加杉林瓜瓜節，或悠閒踩踏著自行車遊湖光山色輝映的美濃湖等，都是值得推薦的遊程。

客委會表示，只要憑500元客庄券到「客庄券加碼高雄券」活動合作店家消費，就能換到100元高雄券，還有機會抽到iPhone13及千元福袋，堪稱CP值最高的回饋，高雄客庄好吃又好玩，邀請中獎的幸運兒拿著客庄券來高雄旅遊散心。