高價IC設計股風起雲湧，繼有外資將股王矽力-KY(6415)目標價調升到6791元後，股后信驊(5274)也獲外資頻送秋波，最新美系外資看好信驊在雲端實力堅強，且同樣搭上元宇宙列車，持續看旺到2023年，故將其目標價調升到3400元、給予加碼評等。信驊今股價也不負眾望，開高走高，股價站上3000元大關，最高達3210元漲停價。

美系外資表示，預估信驊第四季營收可望持續成長，區間落在低個位數到低雙位數，且2022年將受益於更強勁的雲需求增長，全年營收收入增長可能超過30%，且在英特爾Eagle Stream將自2022年第四季度開始加速增長下，信驊動能應該會持續到2023年，故調高目標價至3400元，重申「加碼」評等。

不僅如此，美系外資也看到，採用單插槽CPU伺服器的比例持續提升，ARM ASIC(客製化晶片)服務器和AI加速器將加速推動對BMC的需求，信驊後續更有機會在自HP拿到市占率，整體BMC市場規模上看3億美元，目前約1.5億美元，另外，長遠看來，信驊在非BMC(遠端伺服器管理晶片)產品領域，即Cupola 360影像晶片，也是值得關注的品項，其也搭上近其最熱的元宇宙題材。