證券分析師趙彭博表示，台股加權指數22日開盤小漲後，即在平盤附近狹幅整理，高低點差距僅67點，終場下跌14.77點，收在17803.54點。成交量能方面，成交值則萎縮至3200億元以下，是台股大盤無法進一步上攻的主要原因。

類股方面，台積電及其他電子權值股股價表現低迷，無法激勵大盤走高，聯發科、股王矽力-KY更是下跌作收；不過，中小型股表現較為活潑，利機、凱鈺、霹靂、泰碩等，皆以漲停作收。

另一方面，外資點名DRAM是元宇宙發展不可缺少的角色，帶動威剛、十銓等記憶體指標股亮燈漲停，記憶體族群扮演台股22日盤面焦點。

個股方面，本周納入投資組合的凱鈺，大戶持續買進，股價22日再度亮燈漲停，股價創近九個月新高，後續有望挑戰今年新高。

展望後市，隨著全球經濟後甦腳步加快，疫情受害較嚴重傳統產業與金融業，可望受惠獲利良好，激勵股價持續反彈，惟就個股漲幅而言，相關題材股包括第三代半導體、車用電子、IC設計族群、低軌衛星等，仍是首選。