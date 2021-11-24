證券分析師趙彭博表示，美股道瓊指數23日小漲0.55％，惟台積電ADR卻下跌2.72％，加上24日為台指期、周選擇權結算日，多頭資金轉進傳產、金融類股，電子類股成交比重滑落至六成左右，加權指數收盤也下跌23.6點，收在17642.52點，留下長下影線，成交量萎縮至不到3千億元。

類股表現方面，鋼鐵類股仍延續23日強勁漲勢，表現最為搶眼，造紙、航運類股也緊隨其後；反觀題材類股，則以低軌道衛星族群表現最佳，其中利機、昇達科亮燈漲停，系統電、台光電也同步大漲逾7％，使題材股的續揚露出一線曙光。

個股方面，本周納入投資組合的利機，股價近六個交易日內五度亮燈漲停，上漲氣勢強勁，多頭格局持續，研判後市仍有上漲空間。

展望後市，台股大盤24日出現長下影線，目前可基本假設在17600點附近，已獲得有效支撐，長多趨勢不變。

選股方面，建議投資人可首選漲多先行回檔整理的題材類股，抑或明年業績成長能見度較高的企業，而若具備題材加持、業績亮眼，又有外資及投信買超者，更是最佳買進標的。