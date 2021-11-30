證券分析師林鈺凱表示，周休二日期間，新變種病毒的新聞沸沸揚揚，令許多散戶驚慌不已，紛紛準備要在29日賣股，惟若病毒呈現流感化，就相對不會如此令人恐懼。且之前的經驗告訴我們，其他國家的疫情問題，都不會對台股造成太大的影響。

此外，國際疫情的升溫，反而會讓縮減購債、升息這件事有一絲喘息空間，畢竟當初的無限QE是因疫情而起，目前Fed判斷是否將資金收回的最大考量點，當然也是疫情、其次才是通膨。

觀察近兩日的行情，加權指數29日才下跌41點，30日立即就大漲近百點，在在都驗證了每當疫情有負面消息傳出、民眾恐慌至極的時刻，往往就是最好的買點。

個股方面，本周納入投資組合的樺漢，與Google Cloud達成策略合作，技術與資源挹注，帶動股價30日持續上漲。

高價股是市場風向球，當高價股熱絡的時候，就顯示主力大戶們都仍在場上，11月中旬台股出現了歷史上首見的「12千金」，但這「12千金」隨上周台股的震盪，千金的數量一度下降；然台股「12千金」29日失而復得，就連最注重風險的外資都認錯轉買，顯示市場投資人感到恐慌之際，就是「散戶退場、大戶進場」的關鍵時刻。