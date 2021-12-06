摩爾投顧分析師張志誠表示，美股3日四大指數齊跌收低，美國11月非農報告數據新增21萬，創下今年最低，遠遜於市場預期；不過，失業率連續六個月下滑，至4.2％，回到疫情前的水準。

加密貨幣市場周末則是籠罩在Omicron變種病毒陰霾中，比特幣價格更一度大跌1萬美元，下探兩個月低點，顯示市場對變種病毒恐慌疑慮仍高，也拖累與挖礦連動性高的的相關個股，如技嘉、麗臺等，股價6日跌幅均逾3％。

觀察台股盤面，台積電6日領跌，加權指數早盤一度下挫逾百點、跌破17600關卡，導致電子股普遍疲軟，電子類股成交比重跌落六成之下；反觀最強勢的族群就是航運股，貨櫃三雄領軍走高，技術面而言，所有均線也同步上揚。

個股方面，本周納入投資組合的威鋒電子，產業向上趨勢明確，加上三大法人連兩日買超706張，後市仍看俏。

選股方面，貨櫃三雄11月營收即將公布，在貨量、運價走揚下，市場預估，其單月營收依然可望維持在高檔水準，長榮、陽明股價有望持續衝高；此外，晶圓代工大廠力積電6日上市，也帶動整體族群比價效應，使投資市場高度關注晶圓代工產業，包括台積電、聯電、世界先進、漢磊等，均有表現機會。