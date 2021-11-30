摩爾投顧分析師張志誠表示，美股四大指數29日收紅止跌，率領台股30日開高走高，惟盤中測試到短期均線的反壓處止漲，終場漲幅收斂至0.58％，待消化完賣壓將再度蓄積回升的力道。

全球晶片需求火熱，根據市調機構Gartner報告指出，近2年來儘管晶片代工廠資本支出大幅提高，但每6美元投資當中，成熟製成占比卻低於1美元，因此在後疫情時代汽車需求大幅攀升後，產能已供不應求，導致晶圓代工轉變成賣方市場，尤以成熟製程的短缺最為嚴重。

聯電順應這波缺貨潮啟動新一波的漲價通知，預計2022年元月起針對營收占比三成以上的三大美系客戶，調漲8～12％不等。部分客戶則提前簽訂長約鎖定價格和產能，訂單能見度清晰，中長線的營運動能穩固，未來需求看不到下調的環境底下，聯電、世界、力積電、台積電未來營運持續看好。

另外本周納入投資組合的鼎天，5日線有撐，出量攻上漲停。