「元宇宙」話題發燒，台股中投資「元宇宙」概念股的元大全球AI ETF（00762）及元大未來關鍵科技ETF（00876）近期吸引關注。彭博資訊統計，全球科技股（以代表性的MSCI全球高科技指數為例）歷年第1季的平均漲幅表現領先，法人指出，有興趣參與科技商機的投資人，可優先留意「元宇宙」相關而具備高成長題材的科技股ETF。

美國總統拜登日前提名聯準會（Fed）主席鮑爾連任，美國貨幣政策預期延續，但全球通膨壓力走高，部分投資人轉向關注通膨會否影響美國加速升息，引發美國科技股震盪。

法人表示，過去全球通膨環境下，科技股表現通常震盪，但目前科技產業的基本面堅實，以國際半導體產業協會（SEMI）預測為例，今年全球半導體市場規模預期成長23%，來到5500億美元，並將在未來五年成長到1兆美元。後續隨供應鏈瓶頸逐步緩解，科技股的成長性預期增加，具備高成長的產業有機會扮演反彈指標。

其中，瑞銀點名，未來十年依舊是投資股市的大好機會，並看好氣候議題及破壞性創新題材，特別是AI、大數據及網路安全，相關投資包括5G物聯網、「元宇宙」等成長性值得關注。

從投資時點觀察，歷年第4季到第1季是投資科技股的不錯時機，全球型的MSCI全球高科技指數，近十年以第1季的平均漲幅超過6％最佳，優於第2至4季皆平均漲5~6％。而美國費城半導體指數近十年以第1季和第4季的上漲機率皆達九成最高，平均漲幅為7.7％和7.8％。

法人表示，科技股第4季到隔年第1季的平均績效佳，原因是感恩節、聖誕節及華人農曆新春等重要節慶，股市氣氛偏多；另一方面，近年創新科技競推，帶動科技股基本面強勁，例如全球AI及5G加速發展，吸引國際投資人積極布局。

從彭博資訊觀察全球5G指數「iSTOXX全球未來關鍵指數」的十大成分股，自去年3月底到今年10月底的季度EPS（每股純益）平均預測，這十大成分股未來一季及未來一年的預估獲利持續成長，有利股價表現。法人建議投資人參與科技股商機，優先留意高成長的AI和5G題材。

目前台股投資全球AI及5G概念股的標的，包括元大全球AI ETF及元大未來關鍵科技ETF等，其中，元大全球AI ETF現階段成分股並網羅輝達、超微、賽靈思、META，元大未來關鍵科技ETF則有台積電（2330）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）等「元宇宙」概念股，均積極受惠「元宇宙」發展。