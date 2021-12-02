高通2021年Snapdragon技術高峰會今(2)日持續登場，台灣大廠聯發科(2454)去年市占率快速成長，已經連續四個季度從高通手中搶下全球出貨霸主地位，高通今高層Alex Katouzian受訪時指出，供應鏈、疫情確實對高通2021年造成影響，但他強調，該狀況將在2022年明顯舒緩，且高通在頂級旗艦裝置上的市場仍維持領先，也有信心會一直維持下去。由於聯發科甫在日前推出天璣9000，瞄準旗艦市場，要拚從高通手中搶下市占率，但目前看來，高通對於高階旗艦市場似乎老神在在。

台灣聯發科一直和高通維持競爭關係，2021年聯發科在全球市占率快速成長，面對與對手競爭問題，高通資深副總裁暨行動、運算與基礎設施部門總經理Alex Katouzian受訪時指出，晶片產業相當複雜，不能將一切都只歸咎於供應短缺，先前疫情爆發的10個月時間中，全球工廠、設備關閉，一切都處於暫停狀態，供應鏈都在等待未來怎麼走，隨即就看到消費性市場快速上升，供應鏈也積極回到正軌重新出貨，只是從新開始出貨，通常需要18個月的時間，包括擴廠、設計等作業，都恢復需要時間，這確實都對高通2021年在市占率上的表現較為保守，但相信2022年情況一定會變好，高通一定會積極回歸正軌。

Alex Katouzian進一步談到，短缺確實對高通供應有影響，但高通的目標還是繼續基礎設施、持續設計，市場占有率儘管有影響，但高通在頂級旗艦裝置上的市場仍維持領先，也有信心會維持，高通也會和客戶維持良好關係，其中當然包括亞洲合作夥伴，至於晶圓廠部分，高通也持續保持策略性夥伴關係。

研調機構Counterpoint就顯示，聯發科自2020年第三季起就首度超越高通，登上全球智慧手機用SoC(系統單晶片)龍頭，且該狀況一路延續到今年第二季，也就是說，聯發科已經已連續四個季度高居市占第一。