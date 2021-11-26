美股適逢感恩節休市，美國10年期公債殖利率來到1.645%，惟WHO將臨時召開緊急會議，據悉就是針對最新的南非變種病毒，為全球原先已經趨緩的疫情再添變數，美國期貨盤跌勢沉重，亞洲股市也全數走跌，日股大跌逾600點，台股今開跌12.40點，報在17641.7點，隨即陷入一波下殺，指數一度下挫逾250點，最低觸17368點，摔下月線關卡，龍頭電子、金融股、航運股等全數下挫，盤面以生技醫療族群最為搶眼。

權值股方面，台積電(2330)開低震盪，摔下600元大關，盤中跌幅0.8%，股價最低595元，再破季線，聯電(2303)開高後殺至平盤附近，鴻海(2317)股價小跌，於五日線下方震盪；聯發科(2454)開低走低，千元告急，股王矽力-KY(6415)早盤後也翻黑走跌。

美國商務部宣布新一波貿易黑名單，世芯-KY(3661)證實有客戶名列其中，但該客戶所有量產項目已完成，對今年的營運及財務狀況無任何影響，明年營運展望依然樂觀，在昨日整場跌停鎖死後，今盤中股價下挫3%，而金麗科(3228)、信驊(5274)也已說明並未受到影響，今股價盤中也雙雙抗跌，信驊一度重回3000大關。

WHO警示南非出現最猛變種病毒，英國也暫停非洲多國航班，航空雙雄今嚇趴，華航(2610)、長榮航(2618)一度跌停，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)下跌3%，萬海(2615)則在跌幅1%附近震盪。

金融股同樣出現壓力，類股指數跌幅1.2%，龍頭國泰金(2882)下跌2%，開發金(2883)、中信金(2892)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)等也均下跌1%。

世界衛生組(WHO)將於週五召開特別會議，討論B.1.1.529對目前的疫苗和治療方式會造成何種影響，同時，英國也暫停多個非洲國入境英國的航班，生技醫療股今全面衝高，亞諾法(4133)攻上漲停，雃博(4106)亦大漲7%，國光生(4142)、寶齡富錦(1760)、ABC-KY(5698)、台康生技(6598)等漲幅也達約5%。

分析師表示，依照傳統經驗，台股12月易漲難跌，且11月台灣外銷訂單有機會連21紅，加上亞幣強勢的資金行情搭配年底集團及法人作帳啟動，指數仍有高點可期，惟最新又有南非變種，恐為全球再添不確定因素，建議逢低擇優布局，偏多操作。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股為主。