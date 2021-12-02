「2021台灣最佳國際品牌價值」於今(2)日公布榜單，面對國際政經情勢動盪與新冠疫情再起衝擊，台灣品牌展現逆境下突圍的強勁爆發力，總體品牌價值成長13%，為近十年來成長率新高。2021年台灣最佳國際品牌前25名總體價值達117.06億美元，各領域品牌均呈正成長態勢，其中電子消費品、科技及運動健康領域品牌展現高達兩位數的成長幅度，華碩(2357)更憑藉亮眼表現重回榜首。

本屆25家企業排名依序為華碩(2357)、趨勢科技、旺旺集團、巨大(9921)、研華(2395)、聯發科(2454)、國泰金(2882)、宏碁(2353)、中信金(2891)、美利達(9914)、台達電(2308)、中租-KY(5871)、聯強(2347)、美食-KY(2723)、統一(1216)、正新(2105)、喬山(1736)、微星(2377)、克麗緹娜、威剛(3260)、創建、台泥(1101)、技嘉(2376)、桂盟(5306)、上銀(2049)。

經濟部部長王美花今(2)日表示，今年台灣25大國際品牌不畏疫情，創下近十年最好的成長表現，值得肯定。在台灣企業不斷提升品牌價值的同時，政府會成為企業堅強的後盾，積極加入國際經貿組織、推動能源轉型政策，與企業攜手將台灣品牌成功打入全球市場。

隨著疫情與國際經貿角力造成全球產經結構巨變，企業經營形態與消費者行為正面臨不可逆的轉型，於此同時也為產業帶來新的機會。今年在疫情影響下電子消費品的升級需求帶動華碩、宏碁、微星、威剛等品牌價值大幅成長，技嘉更強勢重回榜單。科技領域品牌也不遑多讓，聯發科(2454)、趨勢、台達電積極布局5G、AIoT，成就強勁成長動能。全球供應鏈重組下，工業製造品牌推進智慧自動化升級，如上銀積極跨入高科技領域，鏈條大廠桂盟更以優異表現一舉入榜。