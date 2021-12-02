追蹤美股隔夜下跌，歐股周四早盤下挫。圍繞在新冠變種病毒Omicron的不確定性，以及對升息預期的提高，推倒了美股在周三全面收跌。

周四泛歐Stoxx 600指數早市跌5.02點或1.07%，為465.84點。歐股在前一個交易日創下近六個月最佳單日漲幅。

科技股為跌幅最大的板塊，跌2.5%，其次為旅遊股下跌2%。

美國出現首例的Omicron病毒，聯準會主席包威爾(Powell)也發表評論，認為通膨在明年下半可能不會回落，此皆令華爾街感到不安。

晶片製造商英飛凌、艾司摩爾(ASML)、ASM國際等皆出現1.8%至4.1%之間的跌幅。有新聞報導指稱，蘋果已經告知供應商，iPhone 13銷量已經放緩，讓相關供應商股價受壓。

儘管被納入歐股藍籌指數，奢侈品公司愛馬仕(Hermes)仍下跌2.4%，歷峰集團也下跌1.2%。顯見市場對疫情有擔憂。