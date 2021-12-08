在科技股強力推動下，歐股周二大漲2.45%。對Omicron病毒擔憂的緩解，市場信心獲提振；另外在汽車製造商推動下，德國股市飆升2.8%。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲11.47點，為480.18點，連二漲，指數重新返回Omicron病毒爆發前的水準。英國FTSE指數漲1.5%，法國CAC指數漲2.9%。

IG首席市場分析師Chris Beauchamp說，對Omicron病毒的恐懼有消散，上周的賣家現在則被粗暴地推開，投資人爭相重回股市。股市在上周五來到低點，數十億歐元股價在上周被蒸發掉；而12月的股市有望成為強勁彈升的月份。

科技股在周一跌到近七周低點，周二大力彈升5.6%。

礦業股大漲4.6%。中國人行放鬆貨幣政策，市場認為中國將獲得經濟提振，而中國為全球金屬最大消費國，提振了工業金屬價格，推進相關礦商股價表現。

歐股基準指數在11月中旬創下歷史新高，目前指數僅低該水準約2%。而泛歐Stoxx 50波動指數，即俗稱的恐慌指數，從上周的33.1高峰跌至14.87。

汽車股大漲3.2%。新聞報導稱，福斯集團最大股東保時捷家族和Piech家族正準備出售福斯部分持股，將所得買進保時捷大量股票。消息帶動福斯集團大漲8.6%，保時捷也漲8.4%。

汽車集團Stellantis漲3.6%。該法國和義大利集團調高財測，計畫到2026年新增加40億歐元營收，2030年在軟體產品實現200億歐元營收。

擁有多個香菸品牌的英美菸草漲1.0%。得益於更多人轉向該集團的電子菸和口服尼古丁產品，讓該跨國公司重申全年展望。