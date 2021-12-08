大陸A股白酒股在年末獲得機構青睞之後，股價節節攀升。A股白酒股龍頭貴州茅台8日上午盤中漲逾2％，股價重回人民幣（下同）2千元之上。從今年8月20日創下的此輪調整最低價1525.5元計算，貴州茅台的反彈幅度已超過30％。

澎湃新聞網報導，除了貴州茅台之外，A股白酒股另一個龍頭五糧液8日盤中也上漲逾4％，老白乾酒漲停，伊力特漲逾6％。

此前的11月底，高盛恢復跟蹤A股白酒行業。其中，恢復跟蹤貴州茅台評級買進，目標價2101元；恢復跟蹤瀘州老窖評級中性，目標價245.47元；恢復跟蹤五糧液評級買進，目標價252元；給予酒鬼酒中性的初始評級，目標價200元。

國金證券的最新研報指出，臨近年末消費傳統旺季來臨，根據歷史經驗，消費類股預計將有跨年行情。統計2010年至今各行業年底（12月1日起）至次年初（2月28日）股價區間漲跌幅發現，在這11個統計區間中，A股消費類股整體表現較為優異。

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