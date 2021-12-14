周一蘋果盤中股價一度上漲1%，為連續第5天創新高，市值距離3兆美元的重大里程碑僅一步之遙，儘管該消費電子巨頭後繼無力，終場下跌2.07%，但分析師不只看好蘋果市值終將站上3兆美元大關，且後勢發展還不僅於此。

蘋果周一盤中股價一度站上181.12美元，只要再漲不到2美元，其市值就能登上3兆美元，成為迄今身價最高的標普500指數成分股。

上周蘋果股價上漲近11%，且連續4個交易日改寫歷史高點。

由於投資人看好消費者會繼續花大錢購買iPhone、MacBook，以及Apple TV和Apple Music訂閱服務，今年以來蘋果的股價表現仍然相當亮眼。

雖然蘋果扣關失敗，但BK Asset Management常務董事Boris Schlossberg日前曾表示，現在蘋果可能有點貴，很難從這個價位進場追高，但其股價還未到頂，「蘋果目前正處於巨大的『伽馬軋空』（gamma squeeze）行情中，我認為蘋果可能成為明年最有趣的股票，理由非常簡單，他們是FANG大型股中唯一在生產兩款全新產品的公司，Apple Car和擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）產品都可望在明年問世」。

多年來，蘋果造車一直是華爾街關注的焦點，上個月媒體披露蘋果已經加快全自動駕駛車的開發，這個消息為其股價帶來提振。

投銀Piper Sandler策略師Craig Johnson則點名蘋果是抗通膨的投資首選之一。

美國11月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆漲6.8%，創下近40年新高。投資人開始試著在股海裡尋找能夠經得起通膨持續升高的投資標的。

該分析師表示，我認為蘋果看起來仍然非常具有吸引力，當他最近升級iPhone手機時，也注意到蘋果擁有「令人難以置信的定價能力」。

Johnson表示，自2007年蘋果推出第一支iPhone以來，該手機價格已經上漲超過80%。而在這段時間裡，蘋果股價更已上漲超過4050%。他表示：「我會在拉回到157美元時買入，現在有點漲太多，但在拉回到9月高點時，我會是蘋果股票的買家」。

如果蘋果市值達到3兆美元，那麼市值2兆美元俱樂部將只剩下微軟公司。