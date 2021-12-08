香港恒生指數8日走勢震盪，最終小幅收漲0.06％，收報23996.87點；恒生科技指數收漲0.03％。

盤面上，醫藥、電力、太陽能股走強，再鼎醫藥、中國電力漲超10％。蘋果概念股走高，比亞迪電子漲超5％。互聯網科技股走勢分化，京東健康漲超4％。恒大概念股走低，中國恒大跌超5％。

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