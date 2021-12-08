大陸滬指8日收報3637.57點，上漲1.18％，成交額人民幣（下同）4860億元。深成指收報14964.46點，上漲1.82％，成交額6155億元。創業板指收報3424.70點，上漲1.66％，成交額2295億元。

8日滬深兩市成交連續第34個交易日破兆元。北向資金再度大幅淨買入96.85億元，為連續6日淨買入；其中滬股通淨買入37.89億元，深股通淨買入58.96億元。

盤面上，7日調整的鋰電池、半導體等高景氣賽道類股8日集體反彈、軍工、白酒股強勢上行；煤炭、房地產等類股走弱。午後指數高檔盤整，雲遊戲、元宇宙概念股異動拉升，汽車零組件、新能源汽車、氫能源等類股活躍。

另外，大陸商品期貨8日多數收跌，純鹼跌停，矽鐵跌5％，玻璃、不鏽鋼跌逾4％，棉紗、PVC跌逾3％，生豬、花生、尿素、鄭煤、錳矽、熱卷、螺紋、線材跌逾2％。