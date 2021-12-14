大陸股市14日走盤走跌，滬止跌0.31％，深指跌0.23％。

上證指數走弱，最多跌23點，低見3657點，早盤收報3669點，跌11點或0.31％，成交人民幣（下同）3077.52億元。

深成指最多下跌86點，低見15125點，其後跌幅收窄，早盤收報15178點，跌34點或0.23％，成交4075.89億元。

滬深300指數早盤收報5064點，跌19點或0.38％；創業板指數報3500點，升3點或0.1％。

類股個別發展，有色金屬、煤炭股跌逾1％；水泥、石油股偏弱；次新股則升逾1％。

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