台積電(2330)、聯電(2303)今日再度聯手，台積電繼周三站上600元，今早開高走高、觸及614元；聯電續漲1.5元至68.5元；晶圓雙雄領軍，台股早盤大漲逾百點，再攻17700點。

美股周三開高走低，台積電ADR仍上漲2.97%，聯電ADR更大漲5.16%；周三，外資反手買超台積電3960張，帶動台積電收上600元大關。外資更連續三天買超聯電達6萬6878張，帶動本周聯電連四天強攻。

台積電周三收高，攻上600元關卡，帶動台股強拉尾盤，攻上月線關卡。

美國記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）繼與聯電達成全球和解協議後，1日再宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障，聯電今受此利多激勵，股價續漲。

聯電與美光於11月26日宣布達成全球和解協議，將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電將向美光一次支付金額保密的和解金。隨著與美光和解，相關訴訟不確定因素解除，聯電將可專注本業。

美光科技12月1日宣布擴大與聯電的業務夥伴關係，為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。

美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia說：「擴大與聯電的合作有助於雙方強化客戶的供應鏈，同時也是加深整個半導體產業合作的絕佳機會。此合作讓美光得以持續為其車用及行動裝置客戶提供關鍵產品，也期待在未來數年透過與聯電合作，為全球客戶提供美光領先業界的記憶體與儲存解決方案。」