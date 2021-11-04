連鎖餐飲集團王品(2727)雖受三級警戒衝擊，2021年第三季每股虧損1.45元，但虧損幅度較第二季減半，營運已走出谷底。隨著內用解禁及振興五倍券發放，10月合併營收跳升至近8月高點、改寫同期新高，在疫情趨穩及年底餐飲旺季帶動下，第四季營運可望回穩。

王品第三季合併營收37.64億元，季增2.49％、年減15.57％，毛利率39.14％、營益率負6.26％，分創新低及次低。不過，受惠業外認列政府補助1.71億元挹注，歸屬母公司稅後虧損1.08億元、每股虧損1.45元，虧損幅度較第二季減少48.21％。

其中，台灣事業群受三級警戒衝擊，第三季營收21.29億元，季增2.86％、年減26.69％，營益率負12.98％，虧損幅度較第二季增加近6成。中國大陸事業群第三季營收16.35億元，季增2.02％、年增5.2％，營益率2.49％，較第二季負1.74％轉盈、低於去年同期7.3％。

累計王品前三季合併營收121.57億元、年增11.47％，惟毛利率42.08％、營益率負1.65％雙探同期新低，本業仍處虧損。雖然業外虧損減少4成，歸屬母公司稅後虧損1.82億元、每股虧損2.43元，仍雙創同期新低。

其中，台灣事業群前三季合併營收73.1億元、年減5.29％，營益率負3.41％，較去年同期6.7％顯著轉虧。中國大陸事業群則穩健復甦，合併營收48.46億元、年增達52.03％，營益率1％，較去年同期負6.82％顯著轉盈。

王品亦公布10月自結合併營收16.38億元，月增達26.39％、年增達13.24％，創近8月高點、並創同期新高。其中，台灣事業群達11.1億元，月增達28.92％、年增達18.98％，改寫同期新高。中國大陸事業群5.27億元，月增達14.75％、年增2.8％，表現同步暢旺。

累計王品前10月自結合併營收137.64億元、年增11.56％，其中台灣事業群83.78億元、年減2.82％，幅度較前三季持續收斂。中國大陸事業群53.86億元、年增達44.92％，仍維持穩健復甦態勢。

王品表示，隨著國內疫情趨緩，民眾外出用餐意願大增，台灣事業群配合五倍券、好食券措施帶動，使10月營收強勢反彈，實體五倍券更挹注近億元營收，其中多用於陶板屋、西堤等家庭聚餐型品牌，配合「王品送現金」加碼活動激勵，帶動10月營收創同期新高。

此外，五倍券開跑後的雙十連假，王品台灣各品牌業績均較平日翻倍，顯示餐飲內需市場已逐漸復甦。而隨著天候轉涼，旗下6大鍋物品牌業績及來客數亦較上月成長近5成，又以有自助吧優勢的「聚 北海道鍋物」、「和牛涮」業績月增逾6成最亮眼。

展望本季，王品把握年末餐飲旺季加速展店，新、舊品牌預計開出10家新店部分門市遵循集團「汰弱留強」策略，改為更具競爭力、符合商圈特性的品牌進駐。同時，亦積極推出火鍋零售新品應戰冬季鍋物商機，業績在五倍券振興及展店效益加持下可望回穩。

王品指出，「町食」光復南店轉為「品田牧場」，新增「歡樂吧」提供飲品無限暢飲。「沐越」台茂店由「莆田」承接，羅斯福店則轉由「和牛涮」接手，預計12月正式開幕，台菜品牌「丰禾」則首次跨出北部，預計13日在台中開出新店。