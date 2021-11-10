葡萄王(1707)10月合併營收8.05億元，年增9.85%，前10月營收年增7.36%。葡萄王母公司延續第三季快銷品上市成長力道，10月營收維持月增、年增雙成長；上海葡萄王整體營運動能佳，雙11檔期加上Q4傳統旺季，營收成長樂觀正向；隨著子公司葡眾已進入衝聘旺季，Q4可望有所突破再創佳績。

台灣葡萄王10月份營收月增16.12%、年增38.7%。自有品牌受惠第三季快銷新品上市，加上主力通路振興活動，單月成長佔營收比28%，整體新產品包含「康普茶」、「多益點」及「超越奇蹟鹿胎盤馥活膠囊」銷售總額佔自有品牌33%。搶搭10月品牌週年慶，功能保健食品靈、樟芝系列買氣大幅提升，帶動營收往超越1億邁進。

子公司葡眾10月營收年增7.28%，累積1~10月年增3.48%。隨著Q4產業旺季開始，搭配年底會員衝聘高峰期，原有產品持續穩健，新產品陸續上市，營收可望站上新高點。

上海葡萄王10月營收月增6.67%、年增5.92%，累積1~10月年增15.35%。目前已進入傳統旺季，訂單情況良好，加上新設立第二條液體鋁箔袋產線將如期於11月投產，屆時客戶訂單效能必能大幅提升，營收表現預期於11月發酵。另外，針對原物料價格持續攀升，公司將積極提升生產效率，並與供應商、大客戶攜手優化供應鏈，努力實現營收及利潤成長之目標。