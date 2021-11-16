美國商務部周二(16日)公布10 月零售銷售數據，月增1.7%，優於市場預期，創下今年3月以來最大增幅，顯示就算通膨維持高檔，美國民眾仍願意擴大消費，加上沃爾瑪業績優於預期，該公司也稱已經備妥年底的購物旺季庫存，道瓊期指盤前走揚。美股周二開盤上漲近百點，掛牌才1周的美國電動車新創公司Rivian股價續飆近9%。

截至台灣時間16日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲128.93點或0.36%、暫報36,221.28點；標普500指數上漲12.63點或0.27%、暫報4,695.43點；那斯達克指數上漲34.64點或0.22%、暫報15,888.49點；費城半導體指數上漲3.49點或0.092%、暫報3,797.24點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價跌0.72%、暫報1,006.06美元。NVIDIA股價跌0.27%、暫報299.45美元；AMD股價跌0.11%、暫報146.34美元；英特爾漲0.38%、暫報50.52美元；高通跌0.59%、暫報167.52美元；格芯跌0.25%、暫報59.45 美元。

台積電ADR股價跌0.33%、暫報117.73美元；聯電ADR股價跌0.70%、暫報11.30美元；日月光ADR股價跌0.13%、暫報7.59美元；中華電ADR股價平盤、暫報40.39美元。

美國商務部數據指出，按照內容分類來看，其中電商銷售月增4%，電子產品銷售月增 3.8%，汽車和零件銷售月增 1.8%。隨著油價持續高漲，加油站銷售月增3.9%，增幅創3月以來最高。

拜習會於台灣時間周二登場，為美國總統拜登與中國國家主席習近平首次以領袖身分視訊對談，雙方也確保美中競爭不會演變成衝突，希望彼此看清楚、誠實點出意見相左的地方，並在共同利益之下合作，例如氣候變遷等問題。此外，雙方還談及台灣問題，拜登指出，將遵守基於台灣關係法、美中三公報及對台六項保證，並強烈反對兩岸任何一方片面改變現狀。