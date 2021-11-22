美聯準會可能加快升息腳步，以及歐洲疫情發展抑制了主要股市信心。港股周一高開低走，多數時間皆低走於25000點以下。

周一香港恆生指數收跌98.63點或0.39%，為24951.34點，跌破25000點，收在連四跌。國企股(H股)跌40.89點或0.46%，為8929.78點。

阿里巴巴跌1.6%，報137.1港元，已連四跌。騰訊跌0.32%，報494.4港元。

中國監管單位周六表示，將對阿里、百度、京東、騰訊，總共涉及43項反壟斷違規行為開罰，罰單總計在2150萬人民幣。涉及阿里和騰訊的皆超過10項違規行為。

京東漲2.1%，報359.4港元。野村認為京東上季財報表現優異，目標價從368港元上調為456港元。

手機和汽車概念股表現佳。瑞聲漲6.0%，報36.5港元；舜宇漲7.7%，報234.4港元；吉利汽車漲4.2%；比亞迪漲5.7%。

恆指公司上周五宣布季度檢討結果，將京東、網易、華潤啤酒、新奧能源加入恆生指數，成分股數量由60增至64檔；網易漲3.0%。中國恆大剔除於國企指外。

農夫山泉和康諾業落選，分別跌6.3%和3.1%。