歐股周五早盤大跌逾3%。報導指稱，出現一種新發現的、可能具抵抗疫苗能力的新冠變種病毒，引發人們對全球經濟將遭受新一波打擊的擔憂。

周五泛歐Stoxx 600指數早市大跌15.64點或3.25%，為466.08點。歐股可能出現近一年多來最糟單日跌幅。德國DAX指數跌3.4%，英國FTSE指數跌3.3%，法國CAC指數跌4.3%。

在南非、香港、非洲波札那(Botswana)出現的變種病毒，目前病例數仍不多，但科學家指出，這種變種有著不尋常的突變組合，可能有能力避開疫苗的免疫反應，使其更容易傳染。

本周歐股在新冠傳染病惡化之下，已承受很大壓力，部分歐洲國家已開始實施新的社交管制。

疫情敏感的旅遊休閒股跌6.5%。英國宣布，禁止前往南非和幾個鄰國的航班。

英國航空擁有者IAG和易捷航空皆跌逾12%；郵輪公司Carnival和旅遊公司TUI皆跌在12%至15%之間。

油氣股跌5.8%，礦業股跌4.4%。新變種病毒的出現，增添對經濟放緩的擔憂，拉低了油價和金屬價格。

追蹤債券殖利率的下滑，銀行股跌4.4%。

另一方面，一些居家受益股則開始上漲，Delivery Hero和Just Eat Takeaway.com等食品快遞公司上漲在3%至5%之間。

美國周四逢感恩節休市，交易量減少，紐約標普500期指跌2%。