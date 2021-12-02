美國股市今天在早盤反彈後終場收黑，因為投資人憂心新變異株Omicron最新疫情發展，以及美國出現Omicron首例，加上對於通膨飆升的擔憂。

道瓊工業指數下跌461.68點或1.34%，以34022.04點作收。

標準普爾指數挫跌53.96點或1.18%，收在4513.04點。

科技股那斯達克指數下挫283.64點或1.83%，收在15254.05點。

費城半導體指數下滑22.47點或0.59%，收3810.75點。（譯者：陳正健）1101202