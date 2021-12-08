由於投資人對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異病毒株Omicron的憂慮緩和，美股昨天強力反彈後，今天又以大漲作收，科技股那斯達克指數勁揚逾3%。

道瓊工業指數勁揚492.40點或1.40%，以35719.43點作收。

標準普爾指數漲升95.08點或2.07%，收在4686.75點。

科技股那斯達克指數大漲461.77點或3.03%，收在15686.92點。

費城半導體指數勁揚188.676點或4.97%，收3988.748點。（譯者：陳政一）1101208