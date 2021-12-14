亞洲開發銀行（ADB）下調2021、2022兩年亞洲發展中國家的經濟增長預測，以反映新的Omicron變種病毒帶來的風險和不確定性。亞開行預計，中國經濟今年將增長8％，略低於9月時預估的8.1％，2022年料放緩至5.3％，低於此前預測的5.5％。

亞開行預計，亞洲發展中國家2021年GDP增長7％，先前預估為增長7.1％；2022年預估增長5.3％，低於9月時預估的增長5.4％。

亞開行表示，亞洲發展中國家新冠疫情緩和，但全球感染上升以及出現快速傳播的變種，表明疫情結束還需要一些時間；預計大部分亞洲發展中經濟體次區域今年增速將低於此前預估，部分原因在於中國經濟復甦乏力。

之前中國經濟從去年疫情造成的滑坡中出現明顯反彈，但面對物價急升、製造業放緩、房地產業債務問題以及國內不斷出現疫情，其增長動能近幾個月減弱。

亞開行表示，近期Omicron變種病毒的發現，讓大眾清醒地意識到，仍有可能爆發進一步的疫情。雖然疫情風險持續存在，亞洲的通膨預計將保持在可控範圍內，這將使貨幣政策保持對經濟成長有利。

亞開行對印度2021年經濟增長的預測則從九月的10％下調至9.7％，但對2022年經濟增長的預測維持在7.5％不變。

考慮到東南亞第三季經濟增長放緩，亞開行將該地區2021年的經濟增長預期從3.1％下調至3％，但將明年的經濟增長預測由5％上調至5.1％。