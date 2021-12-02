根據路透調查，新冠病毒的不確定性並沒有減弱歐股在企業獲利支撐下的前景展望。

路透在過去兩周對23名經理人、策略師和經紀人的調查顯示，預計到2022年的年中，德國DAX指數和法國CAC 40指數將較本周一收盤時分別上漲約8%和6%。

根據11月15日至11月30日的調查，泛歐Stoxx 600指數將上漲7%，到明年七月時站上500點，較11月17日的489.9點歷史高點再多出10點。

儘管歐股在上周五暴跌3.7%，但今年以來仍上漲了約17%。而2020年因嚴格社交封鎖管制引發經濟衰退，比較效應之下，造成企業獲利在今年強勁彈升，是股市今年強勁的原因。根據Refinitiv資料，企業第三季獲利增加58%，而第一、二季更是增加96%和152%。

瑞士信貸首席全球策略師Philipp Lisibach說，企業獲利仍將是全球股市的重要推力，在歐洲也是如此。他也預計2022年股票報酬率將在單位數的增長，相較之下，2021年為雙位數的成長。

然而歐洲再度爆發疫情，多個國家宣布新的封鎖管制措施。打擊了信心。

隨著消費者對第四波疫情的擔憂，歐元區經濟信心在11月有所下降，另一方面，供應鏈瓶頸打擊製造業，德國11月企業信心出現連續第五個月的下跌。

但多數分析師仍對前景保持樂觀。芬蘭Evli銀行經理Tomas Hildebrandt說，隨著能源價格上漲、感染率上升和交貨延遲，歐洲的逆風突然加大，這造成了短期的不確定性，但明年的情況應會有所緩和。

而一些分析師預測，未來一年股市前景黯淡。券商Tradition策略師Stephane Ekolo說，隨著經濟成長放緩，歐股到2022年底將下跌30點，來到約430點。Ekolo並認為，在供應鏈持續中斷、社交重啟的效應減弱，以及潛在的利率上升的背景下，未來六個月企業獲利將出現惡化。

受訪者提到的風險還包括通膨飆升，這將迫使歐洲央行加快削減貨幣刺激。

但利率上升可能會提振歐洲銀行業，銀行股今年以來已經上漲28%，而當利率預期上升時，歐洲銀行通常會興旺發達。