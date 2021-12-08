中華郵政公司今年1月至10月稅前盈餘200多億元，董事長吳宏謀今表示，明年將跟進軍公教調薪4％的腳步，預估可替基層加薪1000元以上，有2萬6000多名員工受惠，每年增加13億元支出。
過去2年台灣股市表現亮眼，中華郵政去年透過股票操作，獲利150餘億元，今年因本土疫情影響，1月至10月的股票獲利降為112億元，但獲利仍然可觀，主要投資標的以電子股、金融股為主，明年投資股票的比例還會增加。
吳宏謀說，中華郵政投資選擇風險低、有估定收益的項目，包含債券投資、定存、股票等，企業有沒有做ESG更是觀察重點，今年至10月底稅前獲利超過200億元，稅後約138億元。他強調，雖然獲利亮眼，但郵局有很多缺口要填，包括壽險責任準備金、退休金等。
吳也宣布，12月底將召開董事會討論調薪案，以每月薪資3萬元計算，能調薪1200元，整體員工約有2.6萬人受惠，預估每年會增加13億元人事成本。
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