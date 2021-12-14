健喬(4114)挑戰拜耳專利勝訴，P4學名藥明年上市，今日股價開高後，一度衝上漲停板25.05元，雖未能鎖住，但漲幅仍在7%附近。

健喬與印度大廠NATCO PHARMA合作的Sorafenib 學名藥，成功挑戰原廠拜耳(Bayer)藥廠Nexavar(中文品名：蕾莎瓦膜衣錠200毫克)的晶型與組合物兩項專利，智慧財產及商業法院於110年11月30日宣判原告(BAYER)之訴及假執行的申請均駁回，訴訟費用由原告負擔，由健喬取得P4學名藥專利挑戰勝訴。

Sorafenib於2020 IMS台灣銷售額約為台幣13.6億，P4學名藥挑戰原廠專利藥成功，未來將可大幅降低健保藥物支出的財務壓力。Sorafenib是一種口服型多重激抑制劑(multikinase inhibitor)，屬於小分子酪胺酸激(酉每)抑制劑 (small-molecule tyrosine kinase inhibitor)，具有抗腫瘤增殖的作用，為轉移性或無法手術切除且不適合局部治療或局部治療失敗的晚期肝細胞癌的首選藥物之一。

健喬在2007年起引進肝癌治療領域SIR-Spheres Y-90樹脂微球(選擇性體內放射療法)及HepaSphere(載藥栓塞微球)，提供癌症患者新治療選擇，成功提升患者治療過程的生活品質及存活期。明年度Sorafenib藥品預計於2022年Q1取得健保給付價，上市後，可提供肝癌患者用藥選擇。

NATCO的Sorafenib已在2021年10月27日取得衛署許可證，在2022年5月前取得販售證明後，依法享有12個月銷售專屬權，專屬期間內TFDA依規不再核發其他學名藥許可證。