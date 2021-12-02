歐股在周三創下近六個月最佳單日漲幅。此前因擔心高傳染力的變種病毒出現，股市在過去幾個交易日重挫。

周三泛歐Stoxx 600指數從暴跌中彈升，收漲7.90點或1.71%，為470.86點。上一輪的暴跌已讓歐股基準指數跌到近七周低點。

德股升2.45%，英股升1.55%，法股升2.37%。

根據路透對策略師和經紀人的調查，受到企業獲利復甦的推動，歐股可能在2022年創下歷史新高。調查還顯示，德股和法股將在2022年中旬達到頂點，而泛歐Stoxx 600指數將在七月前上漲7%，站上500點。

TS Lombard主管Andrea Cicione說，在我們更清楚地瞭解Omicron病毒對疫苗的抵抗、致命性和擴散力之前，短期內將持續出現不確定性和市場波動性。

汽車股上漲3.8%，旅遊休閒股上漲3.1%，為表現最好的板塊。

礦業股上漲2.3%。人們對Omicron病毒的擔憂稍微緩解，帶動銅價上漲，推進相關個股表現。

石油股漲2.1%。在OPEC會議召開前夕，油價上漲，推進相關個股表現。

歐洲藥品管理局主管Emer Cooke表示，歐盟可以在三到四個月內批准針對新變種病毒量身打造的新疫苗。Cooke也表示，現有疫苗可以繼續提供保護力。

瑞典的富世華(Husqvarna)大漲5.4%，該全球最大等園藝工具機製造商提高了整體財務展望目標，以及機器人割草機和其他電池動力的園藝修剪產品成長目標。

西雅那銀行(Banca Monte dei Paschi di Siena)大漲16.7%，該義大利銀行表示，已經開始與財政部展開有關重啟融資的討論。