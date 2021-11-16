消息面：

1.美國通膨高漲，使聯準會可能比預期更早調升利率的臆測升高，周一ICE美元指數最高站上95.462，創下16個月新高，尾盤漲0.274%，報95.394。投資人將密切關注美國即將發布的零售銷售數據，以尋找有關於通膨是否削弱消費者需求的信號。上周公布的美國10月消費者物價指數（CPI）年增幅創下31年來新高，但受到通膨飆升影響，消費者信心跌至10年來新低。

2.市場缺乏重要題材拉動，以及美股表現乏力和美國10年期公債殖利率漲破1.6%大關，站上3周高點1.632%，對大宗商品價格帶來壓力。周一國際油價漲跌互見。紐約期油收漲9美分或0.11%，為每桶80.88美元，盤中一度下挫1.84%，報78.3美元。倫敦布蘭特期油收跌12美分或0.14%，為每桶82.05美元，盤中最低跌至80.67美元。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，原油價格難以挑戰100美元大關，儘管主要產油國限制供應有利於油價，但在價格持續高漲之下，強勁的需求恐將後繼乏力。

3.美國公債殖利率上揚，周一國際金價失守5個月高點，並結束連漲7天的升勢。不過，對美國通膨的疑慮使金價跌幅受限。紐約12月期金微跌1.9美元或0.1%，收在每盎司1866.6美元。聯準會若升息將不利於銀價，周一銀價收跌1.3%，為每盎司24.95美元。鉑金漲0.4%，為每盎司1086.70美元。鈀金漲1.7%，為每盎司2145.65美元。