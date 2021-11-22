英國央行(BoE)行長貝利(Bailey)周日接受英國媒體採訪時表示，對通膨的擔憂是擔心其可能持續更久，但也有可能不會像人們擔心那樣地持久。

貝利指出，持久或不持久這兩方面都有風險，而他最擔心進入到第二輪效果，則通膨可能被拖延得更久。貝利稱的第二輪效果指的是出現工資談判和勞動力市場的影響。

如果經濟按照預測和報告所指示的方向發展，且通膨預期上揚，那央行將選擇升息。貝利認為他此看法是一致於十月時的看法。

行長上周曾表示，對通膨前景感到非常不安。他在11月4日決定維持利率不變，這是一個投票非常接近的決定。

英國央行上次會議未將利率從0.1%的創紀錄低點上調，令許多投資者措手不及。

此前在10月下旬，貝利在市場發表的言論，被解讀為已經非常接近加息的信號。

貝利也認為，通膨是由於供應鏈問題引起的，而貨幣政策無法解決供應鏈問題。

英國央行將在12月16日召開下一次會議，屆時也將公佈更多失業資料。

BoE首席經濟學家Huw Pill在上周五表示，一些證據的權重正往升息的方向移動，但是他本身還沒做好決定，市場最好關注在長期發展上。