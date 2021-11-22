亞洲股市周一開局疲弱，石油價格和歐元也面臨壓力；歐洲部分國家恢復新冠傳染病管制措施，以及美聯準會縮減量化寬鬆的言論，讓市場感到緊張。

原油期貨在開盤時跌1%，布蘭特原油和美國原油分別跌至78.05美元和74.76美元，來到近七周低點。

澳洲股市跌0.4%，主要是受銀行股下跌影響；日本股市跌0.3%；港股跌0.4%；MSCI亞太指數持平。

歐元兌美元跌0.2%，來到1歐元兌1.1280美元，接近16個月以來低點。歐元一直是當前市場焦點，投資人開始押注在歐洲經濟復甦將遠落後於美國表現。

周一，基準的10年期美國國債殖利率穩定在1.5634%。黃金以每盎司1845美元的價格獲得支撐。日圓一直在114.09比1的水準上下浮動。

對風險敏感的澳元也跌至0.7227美元的7周低點。韓國股市意外突出，由於晶片製造商追蹤美國同業對記憶體晶片需求樂觀前景而走高。

在華爾街指數上周五下跌後，標普500指數期貨周一上漲0.2%。