國泰金(2882)公布11月國民經濟信心調查結果，由於防疫管制持續鬆綁令展望指數上揚，多項刺激政策則提振民眾大額消費意願；在股市看法部分，因國際股市創新高，民眾對於股市樂觀情緒與風險偏好同步上揚。

本月調查指出，國發會最新公布的9月景氣對策信號維持紅燈，領先指標上揚；政府推出多項振興消費政策，且指揮中心持續放鬆防疫管制，景氣展望指數由上月16.1上升至21.2，現況指數由上月-7.4大幅走揚至17.8；民眾薪資上漲預期指數由10月4.6走高至14.3，大額消費意願指數由上月16.6升至21.4為調查以來新高，顯示多項刺激政策明顯提振民眾的消費意願。

主計總處估計2021年經濟成長5.88％，11月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.35％，略高於10月的4.27％，77％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.22％，高於10月的2.07％，預期今年通貨膨脹率高於2％的民眾比例為59％。

此外，全球大型企業財報表現佳，美歐股市創新高，台股亦反彈，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步回揚。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由10月-5.4上揚至13.5，風險偏好指數亦走高至11.5。