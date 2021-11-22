德國央行警告 11月通膨年率恐逼近6％ 21:212021/11/22 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國央行22日警告11月通膨年率，可能從10月的4.5％飆升至逼近6％。雖然明年將逐步回落，但估計會維持在3％以上一段時間，至於核心通膨率會持續在2％以上。經濟復甦因供應鏈中斷、缺工和新防疫限制等因素而可能原地踏步。 通膨、國際棕櫚油價續增 南僑10月獲利僅微增1.84％ 《國際金融》BoE行長憂心：通膨恐持續更久 利多加持 美地產ETF漲相佳 《盤中解析》大將休憩、小兵防守 平盤游走 #國央行 #通膨年率 #逼近 #警告 #飆升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊金龍：升息1碼利差擴大 匯率升值壓力增 12:402021/11/22 財經 低利環境下 高收債依舊吸引投資人目光 16:402021/11/22 財經 《韓股》晶片巨頭上攻 韓股收在近3周高點 16:142021/11/22 財經 歐洲爆發新一波疫情 投資專家憂：股匯經濟承壓 19:472021/11/22 財經 《金融》國泰金：景氣展望指數走升 股市情緒樂觀 10:002021/11/22 財經 資金簇擁 REITs補漲可期 04:102021/11/22 投資理財 《金融》升息預期影響 楊金龍：匯市較有壓 10:512021/11/22 財經 《韓股》半導體領軍 KOSPI拚穩3000 11:252021/11/22 財經 市場預期中美再掛鉤 外資擴大買超東北亞股市 20:102021/11/22 財經 財經熱門新聞 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 央行總裁楊金龍：我40歲才買房 年輕人買不起房可先租房 - 財經 楊金龍：我40歲才買房 年輕人負擔不起可先租房 - 財經 - 中央社 這6檔被投信炒到山頂 小心有人開賣股第1槍 - 財經 Fed主席人選出爐！美股早盤4大指數齊揚 道指漲逾百點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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