德國央行22日警告11月通膨年率，可能從10月的4.5％飆升至逼近6％。雖然明年將逐步回落，但估計會維持在3％以上一段時間，至於核心通膨率會持續在2％以上。經濟復甦因供應鏈中斷、缺工和新防疫限制等因素而可能原地踏步。