昨(15)日立法院教育與文化委員會數名立委赴核四廠考察，經濟部次長曾文生指出，前廠長王伯輝在核四18次安檢監督委員會會議中只與會2次，2014年7月的總結會議也未出席，對核四安檢恐了解不多。王伯輝今(16)日回應，當時測試小組天天匯報安檢及測試結果，「在核四工地工作近16年，何來不了解？」

王伯輝表示，昨日立委赴核四廠參觀，接受媒體採訪時對自己及核四廠有諸多批評，立委及曾文生先生均未參與核四工程，當然不了解核四工程的實際運作。首先，曾次長指出，自己在18次安檢會議中僅出席2次，故不了解安檢的狀況，然而安檢當時是經濟部長特別指示的獨立查驗單位，是以查驗核四廠的測試工作是否按照規定執行。

王伯輝說，核四廠是受查單位，安檢成員都是核一、二、三廠的同事，為的就是保持客觀性，曾次長所言僅參加過的2次會議，一次是安檢小組成立時的宣示大會，由部長親自主持，身為單位主管，當然必須參加。至於安檢後得總結報告，身為受檢者，當然不能上台報告，當時測試小組幾乎是天天報告安檢及測試的結果，「請問曾次長，何來對我不了解狀況的批評？」

王伯輝表示，昨天參觀的立委們對核四廠，甚至自己有諸多批評，只能說委員們對電廠了解實在太少，針對一個廠房管線密密麻麻、不載安全帽會碰到頭之類的抱怨，只能說委員們離實際的現場太遠了。

王伯輝感嘆，核四工程已經變成一個高度政治化的議題，如同已逝委員朱高正所言「政治是高明的騙術」，已經沒有是非。「身為一個台灣囝仔，只想把這工程做成台灣人的驕傲，當年執政的國民黨沒有對我有過任何懷疑，如今卻被綠委說成一無是處。」