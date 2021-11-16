周一華爾街股市幾近收平。美國公債殖利率上揚削弱投資人對科技股的偏好。貨機需求出現回暖跡象，波音大漲，為道瓊指數帶來支撐。

周一收盤，道瓊工業指數跌12.86點或0.04%，為36087.45點。標普500指數微跌0.05點，為4682.80點。那斯達克指數跌7.11點或0.04%，為15853.85點。

標普500指數11大類股漲多跌少。醫療保健股跌0.64%，跌幅最大；其次為材料股跌0.46%。中國房地產業是全球金屬需求主要的驅動力，其轉弱的跡象使礦業股承壓。

科技股收跌0.11%，亦給大盤帶來拖累。美國公債殖利率上揚，10年期指標公債殖利率一度觸及10月27日來新高。美債息升高往往給科技等高成長型股票帶來壓力，因為這會削弱這類型股票未來的獲利能力。

美國10年期債息升破1.6%，30年期債息一度站上2%大關。

不過，美國債息攀升則帶動銀行股上漲。投資人為聯準會縮減大規模資產購買計畫的潛在影響，以及本周晚些時候發行20年期新債做準備。

OANDA資深市場分析師Ed Moya表示，華爾街非常關注債券市場的情勢，我們開始看到殖利率正在升高，最終這將顯示人們非常不安，擔心聯準會在升息方面的動作可能晚了一些，且迫於通膨壓力將必須更快做出反應。

波音大漲5.49%，收於233.09美元，創下3個月新高，對道瓊指數的提振最大。此前阿聯酋航空公司宣布將訂購兩架波音777貨機，以及沙烏地阿拉伯航空已經在洽談訂購一架波音寬體客機。

杜拜航空展是自新冠疫情導致航空客運急凍以來的第一個大型航展，投資人正密切關注該產業如何應對新情勢。

電動車製造商特斯拉收跌1.94%。其執行長馬斯克周日在推特上與美國國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）就富豪稅議題爆發口水戰，並暗示可能進一步出售特斯拉持股。

上周馬斯克出售價值69億美元的特斯拉持股，受此影響，特斯拉股價一周下跌了約15%，創下2020年3月以來最大單周跌幅。

科技股寵兒輝達（Nvidia）下跌1.2%，投資人在財報發布前退場觀望。

Dollar Tree飆漲14.28%，在標普500指數成分股中漲幅最大。維權投資者Mantle Ridge LP透露持有該折扣零售商5.7%股份。

帶動美股迭創歷史新高的第三季財報季將由數家主要零售集團壓軸。本周市場將聚焦於沃爾瑪、Target、家得寶和梅西百貨等大型零售商上季的業績表現。此外，美國將在周二公布10月零售銷售數據，投資人將關注通膨是否對消費者支出造成任何影響。