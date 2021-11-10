中鋼10月合併營收431.99億元 創單月新高 14:092021/11/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼(2002)受惠於鋼品銷量增加與鋼價提高，10月份合併營收為431.99億元、月增2.90％、年增59.47％，創單月新高，累計合併營收為3820.47億元、年增50.25％。 金控前十月獲利 破5,000億 創史上同期新高 日月光兩天買回3,550張庫藏股 #中鋼 #合併營收 #創單月新高 #鋼品銷量 #鋼價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前十個月合併營收年成長13％ 中光電亮燈漲停 11:192021/11/10 財經 13檔10月營收創高 吸金 04:102021/11/10 證券．權證 10月營收－中鋼集團各有千秋 Q4不淡 04:102021/11/10 證券．權證 《其他股》八貫10月營收創高 500萬美元拚產能 09:432021/11/10 財經 陸限電拖累 永冠-KY10月合併營收略減 前十月合併營收創同期新高 11:502021/11/10 財經 《電腦設備》泓格前3季獲利跳增4.53倍 10月營收衝次高 11:082021/11/10 財經 仁寶、廣達 10月營收兩樣情 04:102021/11/10 證券．權證 樺漢10月營收同期新高 法說看3亮點 11:042021/11/10 財經 PVC、EVA強漲 台聚集團10月營收全面報喜 04:102021/11/10 財經要聞 《半導體》日月光投控10月營收寫次高 Q4拚續締新猷 10:002021/11/10 財經 華碩、微星 Q4營運齊高歌 04:102021/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 台積電設廠高雄房市嗨爆 這群人處境卻尷尬了 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 - 財經 晶片業恐有驚人變化？ 張忠謀這句話曝老美野心下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。