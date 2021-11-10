中鋼(2002)受惠於鋼品銷量增加與鋼價提高，10月份合併營收為431.99億元、月增2.90％、年增59.47％，創單月新高，累計合併營收為3820.47億元、年增50.25％。

金控前十月獲利 破5,000億 創史上同期新高
日月光兩天買回3,550張庫藏股
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