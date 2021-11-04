遠東百貨今年有振興五倍券推波助瀾，祭出持紙本券全館當日單筆滿3000元送2200元，各館還齊推「振興升值五告好康」商品陣容，收券比例最高的高雄大遠百甚至出現「北券南送」，消費力超狂。即日起至11月30日遠百再加碼，使用數位五倍券支付、憑遠百APP金級會員ID QR Code，百貨服飾當日單筆滿5000元送500元、每會員限換1份，全台限量5000份！

高雄大遠百湧入大批民眾手持五倍券消費，加上高雄券、遠百振興券的加碼，讓來客數成長近3成，進而帶動高單價商品大賣。（遠百提供）

為把握紙本五倍券加碼優惠，新竹大遠百VIP網羅親友上百份五倍券，為了折上加折精打細算。（遠百提供）

為把握紙本五倍券加碼優惠，新竹大遠百VIP網羅親友上百份五倍券，為了折上加折精打細算。（遠百提供）

今年全台五倍券後勁爆發，尤以集資為大宗，遠百板橋中山3日起預購，有人拿6份紙本券買玩具，也有人用10份紙本券買高單價機能型床墊。遠百寶慶預購期間紙本券單日最高破百萬元，有顧客集結單筆14萬元一次梭哈買化妝品。

遠百板橋中山有消費者對於使用數位綁定五倍券有疑惑，和專櫃人員一起研究。（遠百提供）

新竹大遠百VIP網羅親友上百份五倍券，還出動工作人員幫忙數券；板橋大遠百目前收到的五倍券已破億元，有近百筆集資破10萬元。至於，高雄大遠百有高雄市政府加碼的1000元高雄券，是全台收到五倍券比例最高的分店，光是紙本券就占業績近3成，也因持紙本券買大家電單筆滿1萬2000元送1萬1800元，回饋高達98%，讓主顧「北券南送」集資買高單價大家電、數位3C及家庭用品，堪稱史上最強。