30歲男子阿文（化名）為找到另外一半，與婚友公司簽下2份共33萬餘元的合約，他繳交8.5萬元後想要解約，卻遭對方寄出存證信函，求助無門下向新北市議員劉美芳陳情。對此，新北市主任消保官王治宇提醒，因婚友社無管理機關，導致無法規可管，有些業者甚至會找來通告藝人充數，民眾不可不慎。

阿文說，透過網路認識網友後加入某家婚友公司，但對方卻以媒合等各式理由，要他簽下2份共33萬餘元的合約，第1份合約4萬5000元，已經繳清，第2份合約29萬1000元，已經付了訂金4萬元，後續款項尚未繳交，想要解約對方卻寄來存證信函。

30歲男子阿文（化名）為找到另外一半，與婚友公司簽下2份共33萬餘元的合約，他繳交8.5萬元後想要解約，卻遭對方寄出存證信函，求助無門下向新北市議員劉美芳陳情。（葉書宏攝）

「感覺媒合的對象都是婚友社安排的！」阿文說，光是媒合登陸就開始要收費，有去參加過2次媒合，但好像就是來聊天的，也沒有其他的對象，有點感覺像是對方安排好的。

劉美芳表示，婚友仲介業主要有5大問題：解約違約金太高、收費服務內容不明確、排約次數偏低或不滿排約對象質素、未被告知消費性貸款，以及平台開發商在外國難以跨境求償。

劉美芳呼籲，在簽訂婚友社合約時，記得要留意有無提供載明退費機制條款的定型化契約，並提供合理審閱期；有婚友社還會提供「單身切結書」，保障會員權利；務必先看清楚合約內容，詳細了解服務項目及收費方式。

王治宇說，婚友社的消費糾紛也是消保官心中的痛，因法規欠缺、業者胡亂配對還有參與者素質不齊及業者不願意退費，因為法規沒有規範、沒有主管機關，作媒等工作是沒有請求權，所以找不到主管機關

最近內政部也要將交友納入規範範圍，但業者常胡亂配對，安排不適合的人，有些業者甚至給通告費請通告藝人來面談，另外，契約都是業者訂定，要業者退費不容易，參加者要自己小心，不要冒然投入太多錢。

劉美芳也建議，行政院消費者保護處，研究訂立婚姻仲介及交友服務定型化契約，應記載及不得記載事項，遏阻不肖業者，規範婚姻仲介業行為，保障民眾消費權益，以防止同樣事件的再次發生。