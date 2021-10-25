屏東市西市場今（25）晚傳出1名男子手持木棍與石頭走在路上，發現行人就肆意揮舞攻擊，目前已知有1名民眾遭攻擊死亡，還有1人重傷送醫急救中。（民眾提供）

屏東市西市場今（25）晚傳出1名男子手持木棍與石頭走在路上，發現行人就肆意揮舞攻擊，目前已知有1名民眾遭攻擊死亡，還有1人重傷送醫急救中。（翻攝畫面）

屏東市一名30歲陳姓男子晚間9時許，飲酒後先在公勇路段拿石頭隨機砸向路人，並來到西市場拿棍棒打人，路人見狀上前制伏，整起事件造成一死一傷，民眾發現他全身酒味，警方獲報到場將人帶回警局偵訊，經酒測酒測值為0.39毫克，為何犯案警方仍在偵訊中。

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