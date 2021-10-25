屏東爆無差別殺人1死1傷 醉男持木棍石頭行兇遭逮捕 22:242021/10/25 中時新聞網 宋原彰 、中時、 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東市西市場今（25）晚傳出1名男子手持木棍與石頭走在路上，發現行人就肆意揮舞攻擊，目前已知有1名民眾遭攻擊死亡，還有1人重傷送醫急救中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市西市場今（25）晚傳出1名男子手持木棍與石頭走在路上，發現行人就肆意揮舞攻擊，目前已知有1名民眾遭攻擊死亡，還有1人重傷送醫急救中。（民眾提供） 屏東市西市場今（25）晚傳出1名男子手持木棍與石頭走在路上，發現行人就肆意揮舞攻擊，目前已知有1名民眾遭攻擊死亡，還有1人重傷送醫急救中。（翻攝畫面） 屏東市一名30歲陳姓男子晚間9時許，飲酒後先在公勇路段拿石頭隨機砸向路人，並來到西市場拿棍棒打人，路人見狀上前制伏，整起事件造成一死一傷，民眾發現他全身酒味，警方獲報到場將人帶回警局偵訊，經酒測酒測值為0.39毫克，為何犯案警方仍在偵訊中。 ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障 《智異山》砸8億打造真實場景 危險鏡頭全智賢、朱智勛親自上陣 遭嫌GG小 他在套套內塞1食物偽裝入珠 女友笑瘋拒邀約 #1人 #重傷 #石頭 #1名 #木棍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男載女友出遊遇行車糾紛在國道被開槍 兇嫌到案稱誤以為仇家 13:052021/10/25 社會 獨》高市飆車風氣再起！逾50輛車半夜競速狂飆 佔雙向車道連闖紅燈 10:442021/10/25 社會 包養網站約少女性交易1次 男子賠60萬獲緩刑 11:472021/10/25 社會 眠月線傳登山客失足摔落6米深山谷 意識清楚、右手疑骨折 14:282021/10/25 社會 騙不到大叔3萬元遊戲點數 「寶貝」變黑道狠嗆：陪你玩到底 12:232021/10/25 社會 共機今日間1架侵擾西南空域 20:332021/10/25 政治 尋找櫃買指數雙冠王 11／1登場 04:102021/10/25 證券．權證 馬祖女老師穿緊身「巨人裝」教消化器官 臟器畢露網大讚 20:552021/10/25 社會 女星北京住處只開3電器 1個月電費飆到66萬崩潰發文 08:342021/10/25 娛樂 新增2本土在雙北 6境外移入、1例死亡 13:492021/10/25 生活 企排》17年賽季10月30日登場 例行賽第1直進總冠軍賽 15:302021/10/25 體育 社會熱門新聞 屏東爆無差別殺人1死1傷 醉男持木棍石頭行兇遭逮捕 - 社會 高雄鳥松區百坪廠房火警烈焰衝天 消防局人員搶救中 - 社會 林園工業區台石化廠大火竄濃煙 非毒化物火勢撲滅無人受傷 - 社會 躲媒體？扁婿趙建銘涉「台開炒股案」提前報到發監執行 外界錯愕 - 社會 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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