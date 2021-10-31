大陸河南一名26歲女子在市場擺攤賣豬肉，因為清秀姣好的外貌而被拍下，在網路上曝光後立即爆紅，還獲得了「豬肉西施」的稱號，不少粉絲為了一睹她的真面目，開車大老遠跑來，還有顧客不惜等待1個多小時，只為了買到她切的豬肉。

根據《頭條新聞》報導，今年26歲的岳小美居住在河南洛陽，從小父母就在市場擺攤賣豬肉，所以從13歲開始，只要一到周末，她就會和哥哥一起到市場幫忙，雖然這份工作常常天還沒亮就必須起床，但岳小美還是非常喜歡，她也向爸爸、哥哥學習，10多年下來已經練就精湛的刀法，不管切肉、去骨頭，還是獨自搬運50多公斤的豬都不是問題，架式十足。

岳小美擁有清秀姣好的外貌，讓她漸漸成為市場中的「明星」，還有人拍下她工作時的影片PO上網，讓她很快就在網路上爆紅，還有了「豬肉西施」的稱號，有許多粉絲也會親自到市場中找她買豬肉，甚至有人開車大老遠跑來，還有顧客指定要她幫忙切肉，就算必須等待1個多小時也沒關係。

自從爆紅以後，岳小美就經常被人問「是否單身」，事實上她已經是3個孩子的媽媽，雖然丈夫開了一間修車廠，但她表示自己不喜歡當家庭主婦，也不願意讓家人養自己，所以才會繼續和家人一起擺攤賣豬肉，自己賺來的錢花得也比較開心自在，同時還希望可以透過努力工作，帶給孩子更好的生活。