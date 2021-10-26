屏東市30歲陳姓男子25日晚間9時許飲酒後，涉嫌先在公勇路段拿石頭隨機砸向路人，事後又到西市場拿棍棒打人，造成1死1傷。（翻攝照片／林和生屏東傳真）

25日晚間7時許，30歲陳姓街友酒後騎車直奔車站旁公勇路，隨手拿起石塊朝69歲李姓男子頭部猛砸，隨後又騎著腳踏車來到自由路西市場，與之前曾有嫌隙的62歲張姓冷氣維修工人起衝突，短時間犯下2起案件、釀一死一傷，酒醒後他直言，就是想找人打架。警方訊後，依殺人罪移送法辦，屏東地檢署聲請羈押，今（26日）深夜，屏東地院裁定羈押。

據現場民眾表示，陳男甫於今年7月出獄，每日都在屏東市街頭騎著一台腳踏車閒晃，也曾入住縣府流星家園，但常常因飲酒與人發生爭執，也被送醫治療，近日又故態復萌，常常喝酒後就跟其他街友起衝突。

昨晚陳男騎著折疊式腳踏車從流星家園出門後，便到平常出入的台鐵屏東站下，見到躺在橋下的李姓街友，隨手拿起一旁石頭就朝對方頭部猛砸，李翁當場血流如注、倒臥血泊中。

犯案後又騎著腳踏車來到自由路西市場，找到前一晚曾發生口角的張姓男子，隨手拿起棍棒朝他猛力揮舞，張男兒子見狀趕緊上前制伏，警方獲報到場支援，將陳男當場逮捕。

李男送醫後傷重不治，張男頭部外傷、仍在醫院觀察。警方調查發現，張男從事冷氣維修工作，在工作時曾被陳嫌影響，因而發生口角，因陳男身上散發濃濃酒味，經施以酒測、酒測值為0.39，疑因飲酒後情緒失控而犯案。

陳嫌偵訊過程中質疑逮捕程序不符規定，因此向法院聲請提審，26日上午已遭法官撤回，警方訊後，依殺人罪移送法辦，並向屏東地檢署建請聲押。

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