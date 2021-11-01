一名24歲蘇姓駕駛曾因肇事遭判刑6月，不料一年後，再於2020年11月3日開著同輛聯結車釀禍，在國道3開到一半睡著，直接撞上前方5部轎車，釀1死4傷悲劇，此案一審判決出爐，肇事蘇姓駕駛被依過失致死罪判刑6月。

這起死亡車禍發生當日，蘇姓男子駕駛聯結車行經國道3號南下99.1公里處，因為疲勞駕駛打瞌睡，沒有注意到前方車流回堵，以約95公里時速，沒有剎車直接衝撞前方小客車，因撞擊力猛烈，聯結車直接輾過前方小客車，再一路往前撞及4輛車，造成其中4名駕駛輕重傷，被撞的第1輛轎車葉姓女駕駛，當場被撞成兩截，傷重不治，蘇男肇事後被依過失致死罪嫌起訴。

負責審理的新竹地方法院指出，蘇男高速行駛在車流擁擠的國道疲勞駕駛睡著，導致連撞5車連環車禍，不僅奪走葉女的生命、其家庭一夕間破碎，也造成林男、許女等人顱內出血、肋骨骨折等傷勢。

法官查出，蘇男這起事故之前，曾於2019年駕駛同輛聯結車肇事，被判刑6個月，卻在一年後因疲勞駕駛再度肇事，雖事後與被害人家屬達成和解，仍依過失殺人罪將他判刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。