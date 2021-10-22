富士達保險經紀人於21日再度榮獲「第18屆國家品牌玉山獎」雙殊榮肯定，由副總統賴清德親自頒獎，展現持續創新且優質的品牌競爭力。

富士達保經面對市場環境改變，快速創新應變，使企業在逆勢中仍能突破重圍、屢創佳績，於今年玉山獎第七度蟬聯「傑出企業」大獎，傲視群雄；富士達保經董事長廖學茂身為企業經營者，堅持親力親為、創新創意，除了榮獲「傑出企業領導人」獎項六連霸，更是大會舉辦18屆以來，首位兩度獲頒「全國首獎」肯定的領導人。

未來，富士達保經做為保經業指標，會持續開創新機、接軌國際，並以最專業的服務，守護每位客戶。

富士達保經作為業務同仁強力的後盾，一直相當重視員工權益。今年中旬疫情緊張之際，富士達保經非但沒停下腳步，反而積極快速地祭出疫情應變辦法，協助業務同仁在遵守疫情規範的情況下，仍能維持績效。為體恤同仁在疫情期間銷售受到影響，公司立即針對各獎勵及專案規範提出融通方案。同時運用「富士達AI機器人」系統，讓業務同仁即使無法進入辦公職場，仍能取得商品資料、保單照會等相關資訊，零距離處理工作事務。針對教育訓練課程，富士達保經則將所有實體課程轉為線上進行並開發多項數位課程，讓業務人員仍能持續學習成長。

六度獲頒「傑出企業領導人獎」及二度榮獲「全國首獎」殊榮的廖學茂，在企業經營上，秉持親力親為的理念，廖學茂總是全台跑透透，關心著每處營業據點的發展，並適時提供區部主管經營方針。除了專注本業外，他不懼疫情影響，仍回饋社會不遺餘力。其公益生涯至今超過40年，且募款與捐贈金額總計超過新台幣一億元，不但是成功企業家，更是位熱心助人的慈善家。廖學茂於今年出版《成功的祕道：人脈學院》一書，秉持回饋社會的理念，將所有版稅收入(扣除人事成本後)全數捐贈「張老師基金會」作為服務經費，不以營利為目的，只期待社會上能串起更多友善、互助的連結。

廖學茂表示，富士達保經長期經營不懈，為客戶提供優質的保險服務，為業務同仁打造完善的事業平台，此次榮獲國家品牌玉山獎傑出企業及傑出企業領導人全國首獎，除了感謝評審的肯定，也要將這份榮耀歸於全體同仁。富士達保經是一間把員工當夥伴，把客戶當朋友的保經公司，透過公司用心建立完善業務制度與強大行政支援，能讓所有業務同仁在富士達保經大展長才，創造事業高峰。

富士達保經成立15餘年，代理超過30家大型人壽及產物保險公司，秉持著「專業、誠信、負責任」的理念，為客戶量身打造合適的保險方案。第七度蟬聯國家品牌玉山獎，是肯定也是責任，未來富士達保經將繼續保持最高標準，投注資源培育業務人才，成為產業優質標竿。