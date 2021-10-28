行動支付領導品牌LINE Pay今(28)日公布最新業績數據，全台用戶數達980萬人，2021年交易量與交易金額大幅成長，前3季交易金額突破682億、成長超過9成。業績表現亮眼同時，LINE Pay也宣布將進行2項重大改版。

根據LINE Pay最新統計，截至2021年9月底為止，LINE Pay用戶數達980萬人，支付據點超過32萬處。在用戶使用LINE Pay需求強勁下，累計今年前3季LINE Pay交易筆數超過1億4600萬筆，較去年同期成長超過7成，帶動交易金額超過682億，更較去年同期大幅成長超過9成。另，用戶透過與LINE Pay合作之LINE POINTS點數回饋實體卡交易也持續成長，今年前3季交易筆數超過1億7000萬筆，交易金額達2134億，顯示LINE Pay已深入用戶的日常中，並持續贏得用戶信賴。

為提供廣大用戶更完善穩定的支付服務，並改善今年以來發生因一卡通公司系統異常導致用戶無法登入使用LINE Pay的情形，LINE Pay於今年6月宣布「LINE Pay提供的綁定卡片支付服務」(以下稱LINE Pay綁卡付款)，與「一卡通公司提供的LINE Pay Money服務」(以下稱一卡通電子支付)將採分別驗證登入，此項「分別驗證」功能將在11月2日正式上線，用戶將可於LINE 11.19版本中體驗LINE Pay新功能。

現在LINE Pay採取的登入機制為，已註冊LINE Pay與一卡通電子支付用戶須透過一卡通公司儲存的密碼進行「單一驗證」。但在此架構下，當一卡通公司發生系統異常時，將導致用戶不僅無法使用一卡通電子支付，也不能使用LINE Pay服務。為進一步提升服務穩定度，LINE Pay更新版本將由「單一驗證」改為「分別驗證」，LINE Pay綁卡付款及一卡通電子支付將使用各自的登入驗證機制。採取「分別驗證」後，未來若一卡通公司的一卡通電子支付未能使用時，用戶仍可繼續登入LINE Pay使用綁卡付款與相關服務，支付將更為穩定，以保障消費者權益。

但更新版本後，已註冊LINE Pay及一卡通電子支付的用戶需重新設定一組LINE Pay密碼以使用LINE Pay服務，因為一卡通為金管會監管之電支業者，不能將用戶個資(包含密碼)移轉到其他公司。

而尚未註冊一卡通電子支付、僅註冊LINE Pay的用戶則無需再重新設定，因其使用之LINE Pay密碼為LINE Pay管理，用戶可繼續以既有密碼使用LINE Pay綁卡付款與相關服務。

此次LINE 11.19版本將於11月2日針對安卓系統(AOS)率先上線，iOS系統也將於隨後釋出，屆時都將透過LINE Pay錢包發送更新通知，即時提供用戶最新訊息。