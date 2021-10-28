今年4月2日發生台鐵太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成49死重大傷亡，主嫌李義祥、外籍移工華文好被控過失致死等罪嫌，羈押半年後，李聲請具保停押，花蓮地院法官裁准，李以60萬元交保，華文好責付，2人均限制住居、出境。不過，檢方認為此裁定不符比例原則，隨即提出抗告，花蓮高分院28日裁定撤銷原處分，檢方抗告成功。

李義祥及華文好經檢方起訴後，移審法院，4月21日合議庭開庭審理，法官審酌涉嫌過失致死等罪之犯罪嫌疑重大，且均足認有逃亡之風險存在，而均有羈押之原因，羈押迄今已5個多月，9月、10月開始進行法院審理庭，目前已經開庭5次。

花蓮地方法院表示，相關證人均已到庭交互詰問完畢，依目前訴訟進度，認如課予被告一定的處分，應足以形成拘束力，確保後續審理。參酌被告李義祥等經濟能力、犯罪情節、造成的法益侵害等因素，裁定准許停止羈押，李交付60萬保證金，移工華文好責付，並限制住居及限制出境出海8月。

不過，花蓮檢方認為，太魯閣號工安事故造成眾多無辜乘客重大傷亡，被告李義祥等將負擔鉅額賠償責任，然法院在證據調查尚未完畢，讓長期逾期居留的華文好無保限制住居在桃園市；李義祥僅以60萬元的低額具保金替代羈押，均不足以擔保被告2人之後司法審判及刑罰執行，且與犯罪情節、規模及所造成損害顯不相當，不符比例原則，依法提起抗告。

針對檢方提起抗告，花蓮高分院28日發布新聞稿，裁定撤銷發回原審另為裁定。高分院指出，本案仍有逃亡之虞的理由，關於被告華文好部分：案發後即騎車逃亡，丟棄SIM卡，且逾期居留多年，住居、職業不定、家族關係羈絆關係淡薄，足認有生活不安定之情。另考量責付效力有限性，無積極證據足認受責付人對於被告華文好有明確、足夠的避免逃亡支配力、監督力，從而，尚難因有第三人願受責付，即率認被告華文好無逃亡之虞。

關於被告李義祥部分：本案死傷結果非常嚴重，涉及被害人數十條性命，可能會被判處相當重的刑責，加上，後續高額民事求償，以及有相當資力，足以支應可能的逃亡計畫，及其另涉有肇事逃逸犯行，可見，被告李義祥仍有為逃避處罰而有所在不明的可能性。

針對續押李義祥與文華好的理由，花蓮高分院指出，本案情節非常嚴重、逃亡之虞明顯，原則上應認有繼續羈押必要性，縱認主要證人業已詰問完畢，但依目前訴訟進程，仍有調查其他證據的可能性（如勘驗現場），及訊問被告釐清事實的必要性，足見，本案仍有保全被告，確保到庭的必要性。

花蓮高分院表示，另審酌將來預想刑的種類及刑度、審理進程及被告的個人情事（健康、職業、生活狀況）等，比較衡量羈押被告身體的積極必要性（公共利益），及因拘束被告身體，被告所遭受的不利益、痛苦及弊害，本件尚難認公共利益相當薄弱及被告不利益相當鉅大。綜上，本案是否得率認為無羈押的必要性，似尚難認為無疑，應認檢察官所提抗告，為有理由，爰撤銷發回原審更為適當裁定。