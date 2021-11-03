盛達電業(3027)佈局再生能源及儲能產品有成，可望成為明年營運成長主要動能，盛達電業董事長陳忠廷表示，公司深耕太陽能電廠高端市場及客群，且2年前開始規劃儲能產品，效益可望於明年發酵，搭配通訊產品等成長，明年營收可望維持兩位數成長，今天早盤股價走高。

盛達電業產品原以通訊及電源相關產品為主，後來轉投資盛齊綠能(代理Solar Edge三合一變流器等產品)跨入太陽能等再生能源領域，2年前公司開始規劃超前部署儲能產品，受惠於5G、再生能源及儲能市場需求起飛，為盛達電業未來營運增添動能。

目前盛達再生能源產品線，透過子公司盛齊綠能來自全台服務700多場太陽能電廠的貢獻，盛齊綠能代理的SolarEdge變流器以獨樹一幟的功率優化器設計，進行最大功率點追蹤，內建優化安全技術贏得客戶的信任，一舉拿下太陽光電大廠位於台南七股的地面型案場，採用 SolarEdge一對四功率優化器及100KW變流器，總數高達近78MW，特別是盛齊綠能在此案也贏得中高壓SCADA光電監控系統的訂單。

陳忠廷表示，盛達集團深耕太陽能電廠高端市場及客群，這些客群非常重視品質，宜蘭廠第3季已建置完成，目前陸續有客戶參訪，再生能源及儲能相關產品佈局明年可望發酵。

據了解，台電AFC能源輔助服務商機誘人，盛達電業超前部署是成功的關鍵，儲能新事業的宜蘭廠已建置完成，廠區中包括盛達電業以自建AFC 2.5MW儲能案場拔得頭籌；盛達集團著力於電池、BMS、PCS、EMS之系統整合到監控維運，一條龍發展儲能事業；由盛齊在既有的眾多太陽能客源基礎上繼續開拓儲能客戶及提供本地售後技術服務與維運服務，盛達電業則負責在地製造組裝及系統整合與未來的零組件保修服務，結合國際大廠妥善布局產業鏈的關鍵組件，其中又以電芯雷射焊接、儲能櫃組裝與機電系統整合為重點。

今年前9月再生能源產品線營收較去年同期成長95%，是公司今年營運成長主要動能，陳忠廷預期，再生能源產品線亦將是明年最大的成長動能。

盛達電業表示，第一階段已有3套2.5MW儲能案場，外部客戶需求已達30MW，儲能新事業明年對集團營收可望有顯著的貢獻。

在通訊產品線部分，盛達總經理陳弘政表示，固定式的LTE無線設備預估到2026年將達813.6億美元市場值，較2020年222.9億美元，預估2021年到2026年年複合成長率24.5%，有很大的成長空間，通訊產品線主要營收成長來自北美CBRS頻段市場需求增加，以及歐洲電信訂單持續出貨，公司積極搶佔北美CBRS市場，推出一系列新的室內型和戶外型CBRS路由器產品，以擴大產品線的深度及廣度；此外，針對智慧車載應用市場，公司也推出增加802.11ac介面和M12接頭的新產品以強化產品線；因應5G終端設備市場的快速成長，陸續推出一系列5G Sub-6GHz與毫米波路由器產品，目前在中東及東南亞有收獲，預期明年可帶來新的營收成長動能。

就今年前9月營收來看，通訊佔盛達集團營收53%，電源供應器約佔14%，再生能源(太陽能/太陽能監控/代理solar Edge變流器/維運服務)約佔33%。

展望明年，陳忠廷表示，第3季營運數字會比第2季好，由於有些案場上半年受疫情影響無法如期展開，延至下半年才建置，且Solar Edge產品因為缺料交貨時間拉長，大型案場因此延至明年第1季，預估今年第4季再生能源產品線將持續衝高，明年營收維持兩位數成長不是問題。